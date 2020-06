Covid19. Il Sannio torna a sperare: resta un solo positivo I dati dell'Asl: sale a 191 il numero delle guarigioni in provincia di Benevento

Il Sannio torna a sperare di raggiungere finalmente la quota di contagi zero. Dopo il nuovo caso di positività al Covid-19 registrato nei giorni scorsi, oggi la tabella elaborata dall'Asl di Benevento segnala una nuova guarigione. Sale così a 191 il numero dei cittadini che hanno ormai superato la malattia. Al momento l'unico caso di positività al Coronavirus si registra nel comune Guardia Sanframondi. Resta fortunatamente stabile anche il numero dei decessi, che nel Sannio fino a questo momento sono stati diciassette. E' quanto emerge dal nuovo report realizzato dall'azienda sanitaria di via Oderisio per oggi, giovedì 25 giugno.

Inoltre, nessun nuovo caso di Coronavirus è emerso dai tamponi processati anche nella giornata di ieri presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Sono 80 i tamponi analizzati nei laboratori del nosocomio sannita e - come precisato dalla stessa azienda ospedaliera - tutti hanno dato esito negativo.