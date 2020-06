Festa Benevento. Sarà la squadra a raggiungere tutti i rioni FOTO Il prefetto Cappetta incontra società e supporters: "Tifosi esemplari. Evitare assembramenti"

“L'appello ai tifosi e a tutta la cittadinanza è quello sicuramente di festeggiare, ma farlo nella maniera giusta. Il Benevento calcio ha una tifoseria esemplare e l'ho rimarcato anche durante la riunione odierna. A loro mi appello affinchè si evitino grandi assembramenti per rispettare le norme anti contagio. Sarà la squadra a raggiungere tutte le zone della città – questo potrebbe avvenire nella giornata di sabato al rientro da Empoli ndr - per ricevere il giusto e meritato apprezzamento da parte dei cittadini”.

Così il Prefetto di Benevento Francesco Antonio Cappetta al termine della seconda riunione organizzativa e di coordinamento in vista degli ormai imminenti festeggiamenti per la promozione del Benevento Calcio in serie A.

Festeggiamenti che potrebbero esplodere già domani sera quando i giallorossi affronteranno l'Empoli calcio. Poi sabato al rientro, i calciatori saluteranno la città dai mezzi scoperti.

Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica necessario per approntare un piano di controllo e organizzativo. Questa mattina al Palazzo del Governo sono stati ricevuti anche i rappresentanti della tifoseria che hanno potuto interloquire con il Prefetto Cappetta.

I tifosi hanno apprezzato l'iniziativa della Società Calcistica – oggi rappresentata da Antoniono Trotta, segretario generale del Benevento Calcio – di far arrivare i giocatori a bordo di pullman scoperti che poi attraverseranno le strade della città proprio per evitare che i festeggiamenti si concentrino in un solo punto. “A causa della pandemia – ha ricordato ancora una volta il Prefetto – bisogna organizzarsi per non rivedere scene già viste in altre città in questo tipo di occasioni”.

Obiettivo primario è dunque festeggiare in maniera esemplare “proprio – ha rimarcato il prefetto Cappetta – come i tifosi hanno fatto durante tutto il campionato. Ho avuto la fortuna di assistere alle partite e sono sempre rimasto piacevolmente colpito dall'atteggiamento corretto e sportivo dei tifosi. Anche questa volta lo saranno”, ha poi concluso il numero uno del Palazzo del Governo. Al tavolo anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella e i rappresentanti delle forze di polizia con in testa il questore Luigi Bonagura, il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Germano Passafiume e della Finanza, il colonnello Mario Intelisano. Toccherà a loro invece organizzare i presidi di vigilanza affinché vada tutto per il verso giusto e vengano garantite le norme di distanziamento sociale proprio per impedire focolai di coronavirus come è avvenuto in altre città e paesi della Campania.

“Indossate le mascherine e cercate di non accalcarvi in un solo punto. La squadra raggiungerà più zone di Benevento proprio per evitare gli assembramenti” è stato invece l'ennesimo invito del sindaco Clemente Mastella. “Grande collaborazione con la società sportiva del Benevento e con le istituzioni affinchè vada tutto bene. In queste ore organizzeremo i percorsi e magari prevedere una sosta in ricordo delle vittime del Covid 19. evitiamo assembramenti e indossate le mascherine”, ha infine concluso il sindaco Mastella.

Al centro della riunione, dunque anche l'organizzazione dei festeggiamenti di domani sera quando al triplice fischio i supportersgiallorossi e i semplici cittadini potrebbero già scendere in strada per i festeggiamenti di un'eventuale promozione nella massima serie.

Ora la palla passa però al campo...