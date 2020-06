Approvato progetto definitivo per frana alla località Feo I lavori della Provincia di Benevento

Il presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha approvato il progetto definitivo per i lavori di messa in sicurezza movimento franoso alla località “Feo” del Comune di Foiano in V.F. e ripristino piano viabile sulla Strada Provinciale n. 50, che comporta una spesa di 200mila euro. Di Maria ha inoltre approvato gli studi di fattibilità - progetti preliminari dei seguenti lavori:

1) Lavori di messa in sicurezza tratti di piano viabile della strada Provinciale n. 52 da Decorata a San Bartolomeo in Galdo per Euro 305mila.

2) Lavori di messa in sicurezza tratti di piano viabile della strada Provinciale n° 56 – “Franzese” in agro del Comune di S. Marco dei Cavoti”, per Euro 500mila.

3) Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di tratti del piano viabile della S.p. n. 84) del Sannio Alifano per Euro 320mila.

4) Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di tratti del piano viabile della S.p. n. 85 Via Paribella per Euro 140mila.