Asia, ripristinate normali modalità di accesso all'ecocentro Aperto dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e non c'è più necessità di prenotazione

L’Asia comunica di aver deliberato nuove modalità di accesso al pubblico per l’Ecocentro Comunale di contrada Margiacca dopo l’attenuazione delle misure inerenti il contenimento del contagio da Coronavirus. L’Ecocentro sarà aperto dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18 e non vi sarà più necessità di alcuna prenotazione. Chiaramente andranno rispettate alcune regole: il distanziamento sociale, l'accesso regolamentato in base all’afflusso dell’utenza, la misurazione della temperatura corporea.

Gli utenti che avevano già prenotato telefonicamente il conferimento saranno contattati dal call center aziendale per essere informati del ripristino delle normali modalità di accesso. Questi ultimi avranno due possibilità: confermare la precedente prenotazione ed avere, nel giorno stabilito, una priorità di conferimento rispetto all’eventuale utenza in fila non prenotata; oppure recarsi all’Ecocentro senza più rispettare la prenotazione effettuata in precedenza e rispettare la coda.

L’Asia ricorda che le modalità di accesso all’Ecocentro comunale avevano subito una modifica per rispettare le disposizioni imposte dal Governo per limitare il contagio da Covid-19.