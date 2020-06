Una messa per gli operatori sanitari morti durante il Covid19 Si terrà domenica alle 11 presso il Duomo di Benevento

Il Covid-19 ha causato nella nostra Nazione tantissimi lutti e con dolore abbiamo dovuto registrare la scomparsa di 168 Medici caduti nella lotta contro il virus. Così scrive il presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Benevento Giovanni Pietro Ianniello.

Durante la pandemia ci siamo sentiti vicini come non mai, al di là delle estrazioni professionali e geografiche. Oggi che la fase più drammatica sembra essere passata – ha aggiunto Ianniello - sentiamo forte il desiderio di ritrovarci per vivere un momento comune.

Domenica 28 giugno alle ore 11, presso la Cattedrale di Benevento, l’OMCeO di Beneventocommemorerà i Colleghi e tutti gli Operatori Sanitari scomparsi nella lotta contro COVID-19 con una Santa Messa, celebrata da S.E. Monsignor Felice Accrocca, in una vicinanza non solo virtuale con la città di Bergamo, dove le vittime di questa pandemia saranno ricordate dal Presidente Sergio Mattarella.