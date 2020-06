Strega in A, anche Caritas e chiesa pronte alla festa Don Nicola: "Bandiera giallorossa sulla chiesa e campane a festa se andiamo in A stasera"

Si mobilita anche il mondo Caritas e la chiesa di Benevento per l'auspicata serie A. La società giallorossa in questi anni è sempre stata vicina agli ultimi e ai più deboli anche sostenendo l'iniziativa #ioCalcioOltre della Caritas di Benevento, nata nel 2016 . E oggi il mondo Caritas ricambia, in vista dell'imminente promozione in serie A dei giallorossi: Sabiria, la bimba simbolo dell'associazione a Benevento, ha aggiunto alle sue trecce rosse lo stemma del Benevento e l'annuncio “Serie A”.

Non solo, don Nicola De Blasio, anima della Caritas e cuore giallorosso annuncia che la banidera giallorossa sventolerà sulla chiesa di San Modesto, che sarà pure illuminata con i colori della squadra e le campane suoneranno a festa, in caso di serie A “E se non arriva stasera la promozione in serie A – conclude don Nicola – rimandiamo a lunedì, che è pure il giorno del mio compleanno”. Insomma: le basi per fare festa ormai ci sono tutte, con sacro e profano che si fondono, ma d'altronde la gioia è qualcosa che unisce entrambi i concetti.