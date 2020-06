Benevento pronta a fare festa per la serie A VIDEO - FOTO Le voci dei cittadini e dei commercianti che nella promozione vedono anche un volano economico

L'attesa per il match di questa sera è un misto di emozioni e colori, ovviamente giallo e rosso, palpabile in tutto il Sannio. Fulcro dei preparativi è il rione Libertà. Via Cocchia, in particolare dove anche un caffè (vedi la foto) in un bar si riesce a trasformare in tifo per la squadra che qui è davvero nel cuore di tutti. Una tazzina serigrafata con l'immagine della Strega al pari del 'disegno' fatto sulla schiuma di latte.

Un mix di sapori e delizie per il palato ma soprattuto per gli occhi quando si lascia via Napoli per via Cocchia. Siamo a pochi passi dallo Stadio Ciro Vigorito e qui è tutto giallorosso, persino la vetrina di una lavanderia con un albero a tema.

C'è la speranza calcistica e quella economica. Si sa, il calcio è anche industria. Ed ora i commercianti sperano anche che diventi un volano vero per la ripresa che forse il Sannio e tutte le sue zone attendono da tempo. A volte, infatti, visitando i paesi, ma anche e soprattutto l'hinterland della stessa città di Benevento si ha una sensazione di smarrimento, un mix forse disordinato tra monumenti bellissimi - anche patrimonio dell'Unesco - campagne mozzafiato, e zone industriali più o meno estese o totalmente abbandonate. Turismo culturale, enogastronomico, industrializzazione e latro. Forse è arrivato il momento che si punti su una sola cosa. E chissà se questa potrebbe essere davvero il turismo, arricchito da una marcia in più: il Benevento in Serie A.

