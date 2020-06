Musei aperti al pubblico il 30 giugno e il 2 e 4 luglio Aperture straordinarie per la Rete museale della Provincia

Il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha prorogato per le prossime giornate di martedì, giovedì e sabato, ovvero per il 30 giugno, per il 2 ed il 4 luglio 2020, la disposizione per l'apertura gratuita al pubblico del Museo del Sannio e annesso Chiostro di Santa Sofia, del Museo Arcos, e del Complesso di Sant'Ilario a Port'Aurea, tutti appartenenti alla Rete Museale dell’Ente, così come già disposto a seguito dell’avvio della Fase 2 post “lockdown” da Covid-19.