L'Asl di Benevento: il Sannio è libero dal Covid Guarita anche la persona di Guardia Sanframondi. Il direttore Volpe: ora non abbassare la guardia

Il tanto atteso annuncio del Direttore Generale dell’Asl di Benevento è arrivato: "Finalmente in nessuno dei 78 comuni del territorio sannita, si registra alcun contagio".

C'è aria di gioia questo pomeriggio all'Asl di Benevento e in particolare in tutto il Sannio per l'atteso annuncio per la guarigione dell'ultima persona residente nel Sannio e positiva fino ad oggi al Covid -19.

Soddisfatto il direttore generale Gennaro Volpe, che ritiene "essere stato fondamentale, per il graduale raggiungimento del risultato ottenuto, il grande lavoro di squadra compiuto con il Servizio Epidemiologia, con il Dipartimento di Prevenzione, con le articolazioni distrettuali e con tutto il personale dell’Azienda che a vario titolo ha prestato, con impegno, il proprio contributo. “Il periodo è stato difficile - dichiara Volpe - ma siamo riusciti a monitorare e a tenere sempre i numeri sotto controllo. Il merito del risultato ottenuto va condiviso con il Prefetto di Benevento e i sindaci dei vari comuni con i quali vi è stato un confronto ed un lavoro continuo. Un grazie - rimarca Volpe - va ai cittadini che hanno mostrato grande senso di responsabilità, attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni nazionali e regionali. Infine - conclude Volpe - è di assoluta importanza che il risultato di oggi non faccia perdere di vista il rischio realistico che la curva del contagio possa risalire, come sta avvenendo in questi giorni a Mondragone una realtà a noi vicina".

Il manager dell’Asl ha poi rivolto una raccomandazione per i tifosi della Strega “Per la promozione del Benevento in serie A rivolgo un appello ai tifosi e a tutti i cittadini che, sono certo, sapranno festeggiare mantenendo alta l’attenzione con l’adozione di atteggiamenti prudenti, necessari a non rendere vani i notevoli sforzi sin qui compiuti.”