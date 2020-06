Festa Benevento: no fuochi, no murales, sì mascherine L'ordinanza del sindaco Mastella

Niente assembramenti, se non nel rispetto del distanziamento sociale, Fuochi d'artificio, petardi e altri giochi pirotecnici vietati, niente vandalismi con scritte o dipinti su muri, segnali e altri immobili di proprietà pubblica e privata.

Non solo, Mastella chiede anche che i cittadini che eventualmente scenderanno in strada portino con sé la mascherina e la indossino se si creano situazioni in cui non è possibile mantenere il distanziamento sociale previsto dalle ordinanze e dai decreti anti covid.

Sono alcune delle misure contenute nell'ordinanza del sindaco Mastella per l'eventuale festa promozione del Benevento. A vigilare ci saranno gli agenti della polizia municipale.