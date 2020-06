"Città sporca: basta chiacchiere, si pulisca" La lettera di un cittadino: "Andiamo in A: pensiamo anche all'immagine della città"

Un cittadino di Benevento, Umberto De Tata, interviene per chiedere che la città venga pulita anche come biglietto da visita per l'imminente serie A. Partendo dalle difficoltà che a suo dire si incontrano nel contattare gli amministratori: "Gli assessori e dirigenti comunali hanno tutti un indirizzo pec di posta elettronica per cui noi poveri mortali con e-mail normali non li possiamo raggiungere con questo servizio. Capisco che lavorano giorno e notte per risolvere i problemi della città ma uno scocciatore che paga le tasse come può fare per rivolgersi agli amministratori del bene pubblico?

Dopo la chiusura per la pandemia avevo visto qualche operatore addetto al taglio dell'erba cresciuta sui marciapiedi e non solo, ma purtroppo si trattava del taglio delle erbacce solo sulle strade principali visto le strade secondarie come via Einstein e tante altre non sono state proprio toccate e le erbacce sono diventate alberelli.

Si fanno preparativi per festeggiare la serie A del Benevento, (contentissimo), si fanno perizie su perizie per decidere se abbattere o meno i pini, (va bene) il sindaco fa campagna elettorale dicendo di valorizzare le periferie, (solo a chiacchiere), ma nessuno muove un dito per la pulizia della città, via Fratelli Rosselli e viale degli Atlantici sono piene di dossi, dovuti al sollevamento delle radici degli alberi, che creano seri pericoli per auto e motocicli, ma come al solito si perdono in chiacchiere".