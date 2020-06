Mastella ai tifosi: entriamo nel guinness ma stiamo attenti L'appello del primo cittadino

"Facendo un po’ di scongiuri, lunedì sera, sarà la serata che l'attesa ha reso più gioiosa e più intrigante. Vorrei però che, dopo il Covid free della intera provincia, conservassimo questo primato".

Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella torna ad avvisare la cittadinanza riguardo ai festeggiamenti per la promozione della squadra di calcio in serie A.

"Per farlo- prosegue il primo cittadini-, durante i

festeggiamenti di lunedì notte, conserviamo quella attitudine alla cura di noi e degli altri che ci ha evitato tragedie. Il virus non è scomparso, da Mondragone, a Roma e nel Nord in modo più accentuato, permangono focolai di risveglio. Perciò osserviamo, tutti, con compostezza i criteri che regolano sul piano sanitario i nostri comportamenti. Dobbiamo essere ricordati per il primato sportivo non per altro, non per non aver saputo tenere a distanza i residui della bestia cattiva Ve lo chiediamo congiuntamente a partire dalle istituzioni alla società di calcio. Facciamoci apprezzare per le nostre qualità, per il nostro entusiasmo mai sfrenato. Facciamoci apprezzare per queste nostre qualità morali; facciamoci apprezzare per essere orgogliosamente sanniti capaci anche di sacrificio. Sarebbe bello che durante la sfilata, ogni abitazione esponesse i colori giallorossi. Ecco se ogni abitazione lo facesse saremmo nel Guinness. Mi piacerebbe essere ricordati per questo".