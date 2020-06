Covid. 37 tamponi al San Pio, anche oggi nessun positivo Il consueto aggiornamento sui tamponi processati presso l'azienda ospedaliera di Benevento

Anche oggi nessun nuovo caso di positività al Coronavirus dai tamponi processati presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento.

In particolare, sono 37 i tamponi analizzati in giornata nei laboratori del nosocomio sannita che nel consueto bollettino comunica che tutti i tamponi processati sono risultati negativi. Da giorni inoltre, come si ricorderà, nell'ospedale del capoluogo sannita non si registrano più pazienti ricoverati positivi al Covid.

Resta dunque stabile il trend per la provincia di Benevento dove da ieri, come comunicato dall'azienda sanitaria locale, non si registrano più casi di positività al Covid.