Vigorito: appena possibile partita gratis per festeggiare L'invito del Presidente dopo il comitato per l'ordine e la sicurezza: stasera responsabilità

“Stasera non venite allo stadio, dimostriamo responsabilità. Vi prometto che i festeggiamenti sono solo rimandati appena possibile ci rifaremo in una partita aperta a tutti”. Il Presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito rilancia il suo appello alla città in vista del dopo partita di questa sera in cui il Benevento si prepara alla promozione in serie A.

Il patron giallorosso lo ha fatto al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto in Prefettura (nel video tutti gli interventi integrali del dopo riunione).

Rimarrà valido il programma previsto per la con quattro mini bus scoperti con la squadra che dopo la partita attraverseranno la città per accoglierne l'abbraccio, a distanza di sicurezza.

È quanto comunicato dal Prefetto di Benevento, Francesco Cappetta dopo il vertice al Palazzo del Governo.

“E' un momento storico per questa comunità, deve essere una manifestazione di giubilo e felicità.

Usciamo da un momento difficile è giusto che la città incontri la squadra ma dobbiamo assolutamente evitare assembramenti, occorre mantenere le distanze e usare le mascherine. Se ci sarà l'invasione della sede stradale interromperemo la manifestazione” ha chiarito il numero uno del Palazzo del Governo.

“Dobbiamo tutelare tutti – ha ribadito il sindaco Clemente Mastella – è una gioia infinita non sporchiamola con irresponsabilità, sia una festa senza note stonate”.

Infine le parole del presidente Vigorito: “Ringrazio le istituzioni che assumendosi grandi responsabilità non hanno tolto alla città la gioia di festeggiare. Ringrazio i tifosi che hanno decorato Benevento in modo fantastico. Ora – ha detto – festeggiamo come è giusto che sia: a distanza, siamo civili. Stasera non venite allo stadio, lo faremo quando ci sarà tempo. Alla prima partita in casa tutti entreranno gratis ma stasera dobbiamo pagare il prezzo del Covid: quella lontananza che possiamo accorciare solo con i sorrisi e la responsabilità. Non fate tornare indietro i pullman, state con noi con responsabilità”.