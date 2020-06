Rifiuti, superato 65 per cento di raccolta differenziata Madaro: "Sistema videosorveglianza sarà implementato per monitorare corretto conferimento rifiuti"

L'aver eliminato le campane per la raccolta del vetro in città si conferma una scelta vincente per il buon esito della differenziata. Il bilancio del primo semestre fa registrare un aumento della raccolta separata dei rifiuti che ha superato la quota del 65 per cento. Risultato che secondo l'amministratore unico dell'Asia, Donato Madaro è da attribuire “sicuramente ai cittadini per il corretto conferimento dei materiali, ma soprattutto all'eliminazione delle campane per il vetro dove fino allo scorso anno si accumulavano rifiuti che veniamo poi conteggiati come 'indifferenziato'. Questo - rileva Madaro - ci ha consentito di migliorare il dato della raccolta rispetto allo scorso anno superando la quota del 65 per cento che è un obbligo normativo, ma soprattutto ci pone verso traguardi che possano andare come da piano industriale nel prossimo triennio verso il 70 per cento”.

Ma l'attenzione resta alta. Si punta a monitorare soprattutto le aree in cui si registrano ancora criticità, in particolare nelle contrade estendendo il servizio di videosorveglianza: “La sinergia con il comando di Polizia municipale sta proseguendo e prevediamo l'implementazione di altre telecamere soprattutto nelle contrade e nelle aree in cui registriamo ancora oggi delle criticità. Poi attraverso una stretta sinergia con il comando dei vigili e segnalando quelle che sono le infrazioni sarà possibile, da parte sempre dalla polizia municipale analizzando e visualizzando le telecamere, erogare le sanzioni a coloro che trasgrediscono rispetto ai punti di stoccaggio”.