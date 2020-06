Nuovo appello di Mastella: "Serie A, siate composti" il sindaco: "Il mondo intero ci guarda, dobbiamo dare un grande segnale"

Ancora un monito del sindaco Mastella in vista della probabile festa di stasera, con un nuovo video appello infatti il sindaco ha chiesto di rispettare le norme ed evitare di scendere in strada, e, se proprio ciò dovesse accadere, di farlo portando con sè la mascherina e indossandola. “E' una serata molto molto importante: dobbiamo dare un grande segno perché l'Italia ci guarda. Dobbiamo distinguerci da altri: per questa sera se proprio indispensabile riunirsi da qualche parte portiamo la mascherina. Se invece siamo sui balconi potremo dare un segno di grande civiltà e daremo all'Italia un segnale di civiltà. Date l'esempio: ci guarda il mondo intero, ho ricevuto telefonate da Stati Uniti, da Malta, dal sud America. Serve compostezza: questo deve essere lo stile di Benevento”.