Anche a Stromboli sventola la bandiera giallorossa Sull'isola c'è un'allegra comunità sannita: e il tifoso Fabio Iovini già è pronto alla festa

E anche la meravigliosa Stromboli si tinge di giallorosso. Non è nuova l'isola delle Eolie a festeggiare le gesta della Strega: ribelle, ruvida, “borbottante”, ma meravigliosa, una comunità sannita, in particolare beneventana e ceppalonese ha avviato attiviità all'ombra di “Iddu”, fondendosi con la comunità autoctona strombolana. E dunque è tutt'altro che raro veder sventolare bandiere giallorosse tra le case bianche e i chioschetti per il fitto di imbarcazioni, tra il porto e la splendida zona di San Vincenzo.

E nel locale della famiglia Iovini, “covo” sannita per eccellenza , l'affezionato tifoso Fabio Iovini ha già esposto un gigantesco tricolore che campeggia sulla strada principale del centro abitato. Anche l'isola di Iddu dunque si prepara alla festa per la Strega in serie A.