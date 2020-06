Trombe e bandiere: non solo la città, tutto il Sannio in festa Un bel segnale: caroselli e sfilate anche sull'Appia

Un bel segnale arriva anche dalla provincia: in tanti sono scesi in strada nei centri sanniti, o sull'Appia, in particolare a Montesarchio, per celebrare la vittoria della strega.

Auto munite di bandiere a sfilare, trombette e clacson: segnale che l'entusiasmo per l'impresa compiuta da Viola e compagnil, da mister Inzaghi, dal direttore sportivo Foggia e dalla società guidata dal presidente Vigorito, ha travalicato i confini della città arrivando in modo deciso e massiccio anche in provincia.

D'altronde addobbi, coccarde, nastri e bandiere giallorosse già campeggiavano in diversi centri della provincia di Benevento da qualche giorno a questa parte .

Un ottimo auspicio per la serie A che verrà, e che troverà, evidentemente l'appoggio massiccio di tutto il Sannio: un giusto tributo per un'impresa straordinaria, che dà speranza a un territorio intero.