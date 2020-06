Valentino: la promozione sia occasione di rilancio e ripresa Il segretario provinciale del Pd: a disposizione della società per ogni passo

“Sono emozionato e felice per il ritorno in serie A del Benevento Calcio. Un grazie caloroso va a tutta la Società, al Presidente Oreste Vigorito, al Mister Inzaghi, a tutto il suo staff e ai giocatori".

Così Carmine Valentino sulla promozione del Benevento.

"Un profondo apprezzamento vorrei rivolgerlo ai tifosi di questa meravigliosa squadra che per tutti i campionati, in particolare per quest'ultimo, hanno rappresentato il dodicesimo uomo in campo. E il sostegno sincero ed entusiasta è un elemento fondamentale per affrontare ogni grande sfida. Tornare in serie A è meraviglioso, calcisticamente parlando, perché si avranno davanti prove stimolanti e importanti. Non solo in termini sportivi ma anche in termini di sviluppo socio-economico, questo potrà rappresentare una grande opportunità di ripresa e rilancio per il nostro territorio, anche e soprattutto dopo la complessa emergenza del Covid. Anche nel mio ruolo di Segretario Provinciale sono già da oggi a disposizione della Società per ogni passo e azione funzionale per una nuova e straordinaria esperienza in serie A”.