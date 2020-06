"Grazie a Vigorito, ora uniti per sostenere squadra" Barone (Asi): "Campionato di A rappresenta una nuova occasione di marketing territoriale"

“Grazie presidente Vigorito, grazie mister Inzaghi, grazie calciatori. Il Benevento in serie A con sette giornate di anticipo è un risultato straordinario reso possibile da una società eccezionale e da una squadra di campioni”. Così Luigi Barone presidente del Consorzio Asi della provincia di Benevento.

“Non era facile tornare velocemente in serie A, ora la speranza è quella di rimanerci a lungo. Il massimo campionato di calcio rappresenta una nuova occasione di marketing territoriale non solo per la città di Benevento ma anche per l’intero Sannio. Ora è indispensabile unire le forze per coinvolgere il tessuto imprenditoriale a sostegno del Benevento, l’Asi in questo senso farà la sua parte”, conclude Luigi Barone.