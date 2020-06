Strade provinciali, al via manutenzione del verde Ecco le aree interessate dagli interventi effettuati dal servizio Forestazione

Il Servizio Forestazione della Provincia di Benevento sta effettuando in questi giorni numerosi interventi di manutenzione del verde e sfalcio della vegetazione invadente sia lungo alcune arterie stradali provinciali, sia su immobili di proprietà della Provincia.

"Gli interventi principali - viene evidenziato dall'Ente provinciale - sono stati lungo la Pista Ciclo-pedonale Benevento – Vitulano 'Paesaggi sanniti'; presso il Campo Coni in Via Duca D’Aosta; presso l’area di parcheggio del PalaTedeschi alla via Rivellini. I lavori sono finanziati dalla Regione Campania su progetti dì’interventi predisposti dal settore Tecnico della Provincia".