Stabilizzazione Lsu, l'avvocato Gagliotti scrive all'Asia Il legale: "Enormi risparmi per l'Asia e il Comune assumendo i lavoratori socialmente utili"

“La stabilizzazione dei LSU da parte di Asia spa di Benevento comporterebbe corposi risparmi sui costi e sugli oneri per retribuzioni stimabile, per i primi quattro anni, in euro 37.184,88 per ciascun nuovo assunto”.

Così l'avvocato Nunzio Gagliotti, che rappresenta alcuni degli ex Lsu che da anni ormai a Benevento attendono una stabilizzazione nel comparto da sempre bisognoso di forza lavoro e possiedono specializzazioni già maturate proprio nel settore della raccolta dei rifiuti.

“Perché ASIA spa resta indifferente? Perché il Comune non interviene?”, chiede il legale che poi spiega: “La stabilizzazione dei LSU (lavoratori socialmente utili) comporterebbe per A.S.I.A. - e per l’intera collettività dei cittadini contribuenti - corposi risparmi sui costi e sugli oneri. Oltre al risparmio sulle retribuzioni, A.S.I.A. procedendo alla stabilizzazione dei LSU si avvarrebbe dell’esperienza già acquisita negli scorsi anni dai medesimi, nell’adempimento delle rispettive mansioni”.

In forza della convenzione del settembre 2018 tra Ministero del lavoro e Regione Campania “per incentivare la stabilizzazione dei lavoratori” nonché in forza del successivo Avviso “per la stabilizzazione dei LSU a carico del F.S.O.F.” pubblicato sul B.U.R.C. n. 78 del 29/10/2018, A.S.I.A. “rientra – rimarca l'avvocato Gagliotti - tra i soggetti 'ammessi a promuovere azioni finalizzate alla stabilizzazione dei LSU'”.

Il legale di alcuni degli ex lavoratori socialmente utili richiama poi l'articolo 4 del ripetuto Avviso per la stabilizzazione la Regione Campania “riconosce agli Enti che assumono i lavoratori socialmente utili con contratti di lavoro a tempo indeterminato (part-time e full-time)” un incentivo pari ad “€ 9.296,22 – per 4 (quattro) annualità per un totale di € 37.184,88”.

Ed ancora: l'articolo 5 del medesimo Avviso per la stabilizzazione prevede per gli “Enti Pubblici di cui all’art. 2 lett. a), utilizzatori di Lavoratori Socialmente Utili - e nell’ambito delle capacità assunzionali - di attingere 'all’elenco dei LSU dando priorità ai Lavoratori Socialmente Utili già in servizio presso i medesimi Enti, secondo l’ordine di posizione occupato dai lavoratori, formulando l’apposita richiesta ai competenti uffici della regione Campania”.

Per questi motivi l'avvocato Gagliotti il 17 giugno scorso ha chiesto formalmente (con una pec) “ad ASIA, informandone anche il Comune di Benevento, di dare immediato corso alle stabilizzazioni dei LSU assumendoli ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 dell’Avviso per la stabilizzazione e, quindi, con priorità in favore dei LSU 'già in servizio presso i medesimi Enti'. Al Comune di Benevento ho chiesto – conclude il rappresentante legale degli Lsu - contestualmente di accertare il sollecito promuovimento da parte di A.S.I.A. spa delle azioni finalizzate alla stabilizzazione affinchè siano conseguiti, all’un tempo, gli obiettivi del risparmio dei costi di gestione del servizio pubblico di igiene ambientale, del suo potenziamento ed assicurata l’occupazione dei medesimi LSU già dotati di specifica esperienza nel settore. Ed affinchè sia assicurato - anche attraverso il ricorso allo strumento previsto dal ridetto Avviso per la stabilizzazione - che le scelte gestionali relative al servizio in carico ad A.S.I.A. S.p.A., ivi incluse le assunzioni di lavoratori, siano improntate all’esclusivo interesse della collettività al risparmio dei costi ed al miglioramento della produttività con esclusione dell’adozione di qualsivoglia alternativo criterio di soggettiva opportunità”.