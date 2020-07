Ovuli di eroina, fermata una donna scesa da bus Ai domiciliari una 58enne 'beccata' dai carabinieri di Montesarchio. Arresto anche a San Leucio

Otto ovuli di eroina per un peso complessivo pari a 11,5 grammi sono costati l'arresto di una 58enne di Benevento fermata dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio. La donna era da poco scesa da un pullman proveniente da Napoli quando è stata fermata dai militari per un controllo. Durante la perquisizione i carabinieri hanno rinvenuto la droga e per questo è scattato l'arresto con l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio.

A Montesarchio, invece i militari della Stazione di San Leucio del Sannio hanno arrestato per evasione un 50enne che era agli arresti domiciliari. L'uomo è stato rintracciato al di fuori della sua abitazione, per le vie della cittadina della Valle Caudina.