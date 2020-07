Villa Comunale: "Riaprite cancello posteriore, ne ho bisogno" La segnalazione di un cittadino non vedente ad Ottopagine: "Esigenze che sia chiuso venute meno"

“Per quale motivo il cancello posteriore della Villa Comunale, quello che dà su via delle Puglie, resta chiuso?” E' la domande che pone Giuseppe De Gennaro, residente di via Fontanelle, e non vedente: “Abitando in via Fontanelle, uscendo a piedi perché naturalmente l'auto non posso utilizzarla, arrivo al cancello posteriore e attraversando la Villa mi trovo in Piazza Castello e dunque nel centro città, senza dover fare attenzione alle auto”.

Un accesso che è dunque utilissimo anche in virtù dei problemi del signor Giuseppe: “Capisco perfettamente le esigenze legate al covid: capisco che per un periodo sia rimasto aperto solo l'ingresso principale, a metà, per permettere i controlli. Ma ora credo sia un'esigenza superata, tant'è che non ci sono più i controlli, le giostrine funzionano, il bar è aperto. Perché non si riaprono anche gli altri ingressi? Mi sarebbe molto utile per godermi la villa in tranquillità, per questo faccio appello all'amministrazione affinché provveda a riaprire anche l'ingresso posteriore della villa comunale”.