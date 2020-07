All'Unisannio partono gli aperitivi di orientamento Il 14, 15 e 16 luglio nel chiostro di Palazzo San Domenico

L’orientamento dell’Università degli Studi del Sannio torna in presenza, dopo la pausa forzata per l’emergenza sanitaria. Appuntamento il 14, 15 e 16 luglio 2020 con Aperitivi di Orientamento. Dalle ore 19 alle 21, le future matricole saranno accolte presso Palazzo San Domenico, sede del rettorato, in Piazza Guerrazzi. Studentesse e studenti potranno conoscere in dettaglio tutta l’offerta formativa

dell'ateneo sannita e soprattutto potranno interagire con docenti e studenti universitari per trovare risposta alle curiosità sul percorso di studi da intraprendere. È possibile prenotare la partecipazione all’evento attraverso il sito www.unisannio.it