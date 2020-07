Comune: ecco i bandi per contributi centri estivi bimbi Possibile presentare le domande

L’assessore alle Politiche Sociali, Luigi Ambrosone, rende noto che il Comune di Benevento ha indetto le seguenti procedure ad evidenza pubblica:

1. Avviso pubblico per l’individuazione delle famiglie beneficiarie di contributi per il pagamento delle rette di frequenza a centri estivi privati, servizi socio educativi territoriali e servizi educativi e ricreativi destinati alle attività di minori, di età compresa tra i 3 e i 14 anni, periodo 15.06.2020 – 14.09.2020, in attuazione di quanto previsto dall’art. 105 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio).

Il contributo verrà liquidato direttamente alla famiglia tramite bonifico all’IBAN indicato all’atto della richiesta al termine del periodo estivo, previa presentazione della documentazione comprovante il pagamento mensile (ricevuta fiscale o altra documentazione valida ai sensi di legge).

Le domande di contributo, redatte su apposito modulo, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 10 Luglio 2020, pena esclusione, in una delle seguenti modalità:

a mezzo mail al seguente indirizzo: emergenzacovid@comunebn.it, specificando nell'oggetto: "Richiesta di contributo per il pagamento delle rette di frequenza a centri estivi"

oppure, in caso di impossibilità motivata, a mano all'Ufficio Protocollo Generale dell'Ente ubicato al viale dell'Università n.10.

2. Avviso pubblico per l’individuazione delle famiglie beneficiarie, attraverso manifestazione d'interesse, per la frequenza, fino al 14 settembre 2020, di minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni, ai laboratori di educativa territoriale, accreditati ai sensi del Regolamento n. 4 del 07/04/2014, Regolamento di attuazione della L.R. n.11/2017 di cui alla DGR n.27/2014, di cui al Catalogo - Sez. B Servizi domiciliari e territoriali, finalizzati a realizzare attività ludico-ricreative-centri estivi per bambini e adolescenti, in attuazione di quanto previsto dall’art. 105 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio).

Le sedi dei laboratori di educativa territoriale sono così dislocate:

"M. Zerella", edificio di proprietà comunale con sede in via Rosselli - Benevento, fascia di età 3 - 8 anni;

"Campo solare Ros Village", con sede in C.da San Chirico - Benevento, fascia di età 3 - 14 anni

"Colonia Elioterapica", con sede in via Romoaldo II - Benevento, fascia di età 3 - 14 anni.

La retta mensile, secondo il tariffario regionale vigente, verrà liquidata direttamente al prestatore previa presentazione di fattura.

Le domande, redatte su apposito modulo, potranno essere inoltrate sino al 10 luglio, in una delle seguenti modalità:

- a mano all'Ufficio Protocollo Generale ubicato al viale dell'Università n. 10;

- a mezzo mail all'indirizzo: emergenzacovid@comunebn.it, scrivendo nell'oggetto: "Manifestazione d'interesse per la partecipazione di minori ai laboratori di educativa territoriale".

Gli avvisi sono in pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente www.comune.benevento.it.