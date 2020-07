Air Mobilità, più collegamenti con il Sannio Dalla prossima settimana nuovo piano di rimodulazione

Dalla prossima settimana scatterà un nuovo piano di rimodulazione dei servizi. Air Mobilità, infatti, ha previsto un ulteriore potenziamento dei collegamenti con Grottaminarda e Benevento.

Da lunedì 6 luglio saranno ripristinate sei corse da e per Grottaminarda. Potenziati sia i collegamenti via autostrada con Avellino, che quelli sulla direttrice Grottaminarda-Bonito-Morroni e sulla tratta Grottaminarda-Mirabella-Piano Pantano. Mentre in direzione Grottaminarda è stata ripristinata la corsa delle 05:50 in partenza da Gesualdo, passando per Frigento.

Implementati anche i servizi di collegamento con il Sannio, con il ripristino della corsa delle 14:15 sulla direttrice Benevento-San Nicola Manfredi-San Giovanni di Montemiletto e quella delle 07:35 sulla tratta Montefalcione-San Nicola Manfredi-Benevento. Anticipata, invece, dalle 08:00 alle 07:40 la corsa da Avellino in direzione Benevento.

Air Mobilità, inoltre, da lunedì implementerà i servizi di collegamento tra Bagnoli Irpino e Ponteromito, oltre a potenziare le corse sulla direttrice Avellino-Tufo-Montefusco. Da domani, domenica 5 luglio 2020, saranno ripristinate le corse festive sulla direttrice Avellino-Nola e dei servizi Urbani. Il quadro completo degli orari è disponibile sul sito internet di Air Mobilità.