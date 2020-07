Confindustria al fianco di Vigorito per un Sannio in Serie A VIDEO - Il presidente Liverini: "Siamo con il Benevento Calcio a partire dalle sponsorizzazioni"

“Gli imprenditori sanniti e anche i commercianti saranno al fianco del Benevento Calcio e del presidente Oreste Vigorito. Siamo pronti, più maturi rispetto a due anni fa. Adesso sta a noi a dare un grosso contributo alla società”.

Così il presidente di Confindustria Benevento, Filippo Liverini annuncia progetti e sfide con al centro proprio la promozione dei giallorossi in Serie A.

Un volano per l'economia di tutto il Sannio. Questa volta, però, Liverini annuncia che tutto il comparto industriale supporterà la società calcistica guidata dall'avvocato Oreste Vigorito “innanzitutto con le sponsorizzazioni – rimarca il numero uno degli industriali sanniti -. Non solo il settore manifatturiero ma anche i commercianti sono pronti a dare un proprio contributo”.

Un traino per l'economia sannita da costruire insieme, dunque, ma bisogna fare in fretta, come per il comparto turistico: “Credo che da subito la Sezione Turismo, guidata dal presidente De Toma, debba proporsi nel cercare di condividere una linea comune per tutto il settore alberghiero, turistico e anche con le Pro Loco che dovrebbero unirsi tutte e interagire con la società del Benevento Calcio, magari per organizzare week-and lunghi per tifosi e famiglie. Per fare ciò – spiega ancora Liverini – bisogna muoversi ora, subito. Non è possibile arrivare a settembre senza che tutto sia pronto”.

Il presidente Filippo Liverini poi si rivolge all'avvocato Vigorito: “Questa volta non sarà solo, come purtroppo a volte è accaduto in passato. Presto il sindaco Mastella gli consegnerà anche la cittadinanza onoraria. E' un sannita più sannita di tanti altri concittadini nati in questo territorio. Con un lavoro di squadra, insieme, la nostra area interna con serietà, legalità e socialità può vincere la sfida”.

Tornando alle sponsorizzazioni per la squadra Liverini annuncia: “Cercherò di attirare sul nostro territorio anche la sponsorizzazione di qualche azienda internazionale, come l'idea nata lo scorso anno quando un gruppo di cinesi sono arrivati nel Sannio con l'idea di insediare attività produttive che operano nel campo dell'automotive elettrico. Chissà, non è escluso che possa proprio quell'azienda essere uno sponsor principale”.

