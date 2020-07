La passeggiata notturna di una volpe all'Arco di Traiano VIDEO Avvistamento straordinario, la notte scorsa, a Benevento

Una volpe a passeggio all'Arco di Traiano.

Non è l'inizio di una fantasiosa avventura ma la scena accaduta e immortalata la notte scorsa a Benevento, in via San Pasquale.

Non gli affollati vicoli della movida ma la maestosa tranquillità dei monumenti. Ha approfittato del silenzio e della tranquillità delle strade vuote per una passeggiata sotto il simbolo della città.

È una volpe quella immortalata questa notte, intorno alle 2, nei pressi dell'Arco di Traiano.

Data l'ora tarda lo spettacolo ha tardato a convincere anche i testimoni ma l'apparizione ripetuta più volte ha fugato ogni dubbio.

L'animale ha fatto capolino dal parco di Sant'Ilario a Port'Aurea, guardingo ha attraversato la strada per frugare tra le buste della spazzatura.

Recuperato lo spuntino notturno la volpe è tornata sui suoi passi.

Un racconto che non stupirà i residenti tra i quali c'è chi giura che la volpe sia una presenza fissa nella zona.

Un avvistamento sorprendente anche se non così raro. Sono diversi, infatti, i casi in cui le volpi scelgono zone urbane per la loro tana e questa, evidentemente, ama la storia.

Al di là dei gusti la volpe è capace di adattarsi con successo ad ambienti diversi, mutando il proprio comportamento in base al cambiamento delle condizioni ambientali.

E dunque per una pantera che va una volpe che viene...