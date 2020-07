Il San Carlo al Teatro Romano con la nona di Beethoven Il direttore Creta: spazio anche all'opera. Pensiamo a La Vedova Allegra

Il primo agosto l'Orchestra e il Coro del Teatro San Carlo di Napoli eseguiranno a Benevento la Sinfonia n. 9 di Ludwig van Beethoven. Un momento speciale che sarà ospitato dal Teatro Romano pronto a regalare le emozioni di un'altra estate ricca di bellezza.

Ferdinando Creta, riconfermato direttore, annuncia che con il 'Progetto Regione Lirica' il Teatro di San Carlo farà tappa nell'area archeologica sannita e poi parla della prosecuzione del suo incarico: “Quando Marta Ragozzino, direttore regionale dei musei in Campania mi ha chiesto di proseguire per un altro anno l'azione di valorizzazione del Teatro Romano non me la sono sentita di rifiutare e dunque eccomi ancora qui a svolgere il mio ruolo da pensionato ma sempre con lo stesso entusiasmo”.

Il direttore cita il suo amico Sgarbi: “In una delle sue ultime visite disse che c'è bisogno dell'impegno di chi crede nella storia e nel ruolo del monumento e credo che la strada sia davvero questa”.

Poi Creta racconta della ripartenza dopo la pausa imposta dal Covid19. “I 26 siti museali campani sono ormai riaperti quasi tutti. Qui abbiamo ripreso già dal 2 giugno registrando un successo insperato: oltre 1200 persone, nelle nostre più rosee aspettative ne prevedevamo 500 e dunque un risultato che ci ha stupito. Raggiunto – puntualizza – al di là degli eventi ospitati dal Teatro Romano: il Premio Strega e uno splendido concerto”.

Poi Creta annuncia gli appuntamenti per l'estate. “Il Teatro Romano ospiterà la Stagione dell'Orchestra filarmonica di Benevento che spazia tra i vari generi musicali e poi abbiamo avuto conferma di essere di nuovo nella rassegna di lirica della regione Campania. E inoltre lavoriamo ancora con Scabec per provare a portare qui un po' di lirica, chiaramente con le restrizioni delle norme anticovid. Pensiamo a La vedova allegra, ma è ancora tutto da definire. Infine – annuncia - non mancherà il balletto: con la compagnia di Carmen Castiello proporremo tre giorni di performance con appuntamenti all'alba, a mezzogiorno e al tramonto”. Insomma un'estate ricca di tanti eventi.