Sisma ed Eco Bonus, 4 ingegneri scrivono al presidente Pucillo Botta e risposta tra professionisti dopo l'invito dell'Ance di affidarsi allo sportello dedicato

Dopo l'appello di Ance che consigliava ai cittadini di affidarsi a professionisti per ottenere l'eco sisma bonus e l'annuncio dell'rganismo di Confindustria di aver creato uno sportello sportello dedicato, l'ordine degli ingegneri di Benevento aveva dal canto suo invitato i cittadini interessati di avvalersi degli Ordini e Collegi professionali per avere certezza dei titoli e competenza.

Ora l'intervento dei quattro professionisti (gli ingegneri Giuseppe De Cicco, Elena Maiorani, Maddalena Uccelli e Giovanni Giuseppe Cocchiaro) indicati dall'Ance per lo sportello dedicato, che scrivono al presidente dell'ordine degli ingegneri di Benevento, Giacomo Pucillo.

“In tempi non sospetti, a partire dai primi convegni 2017 e 2018, il Presidente di ANCE di Benevento ha ritenuto, a marzo 2019 e con una lungimiranza non abituale, di approfondire l’importantissimo capitolo delle ristrutturazioni edilizie denominato SISMA ed ECO BONUS, già oggetto di detrazioni fiscali, costituendo un nucleo di quattro consulenti denominato 'Sportello', unico nel suo genere, al fine svolgere un servizio istituzionale gratuito per le imprese e, a cascata, per chi ne facesse richiesta.

Già il dettato strategico del legislatore era chiaro da tempo ed è stato da subito recepito da ANCE nazionale: migliorare il patrimonio immobiliare italiano sia dal punto di vista sismico che dal punto di vista energetico. Superfluo citare gli studi in merito al moltiplicatore di prodotto che il settore edile riesce a generare.

Lo Sportello è stato ampiamente pubblicizzato ed ha avuto, in 16 mesi di vita, l’onere e l’onore di confrontarsi con realtà locali e nazionali in base allo studio approfondito delle leggi, delle relative interpretazioni ed applicazioni. Vox clamantis in deserto per 16 mesi? Può darsi ma questo non ci ha certamente scoraggiato. La pratica - rimarcano i quattro professionisti - non esiste senza la teoria e, da tempo immemore, per comprendere la sovrastruttura dell’intelligence, c’è bisogno di tempo e del giusto salto culturale. In questo tempo chi scrive non ha ricevuto alcun appunto: studiavamo e offrivamo servizi di alto livello consulenziale che, così come rilevato da testimonianze dirette, ricevevano un alto indice di gradimento. Anche con convegni 'in presenza' e 'in remoto'. Con imprese, con condomini e con professionisti, molti anche dell’ordine ingegneri di Benevento. Sono state tante le frequentazioni e l’ANCE ne ha costituito giustamente archivio ai sensi di una elementare pratica di project management. Nel durante noi abbiamo accumulato tanta “cultura esperenziale.

Entriamo nel merito dell’accaduto. Cosa è successo dopo 16 mesi?

Dopo questo periodo, in prossimità della tanto attesa conversione del DL RILANCIO 34/2020 (SUPERBONUS al 110%), un’intervista al Presidente Ferraro ha suscitato una reazione, a nostro parere fuori tema, da parte del Presidente dell’Ordine.

Che cosa ha detto il Presidente Ferraro:

“... ribadisce la necessità di affidarsi a professionisti di comprovata professionalità per la presentazione di pratiche su eco e sisma bonus potenziati previsti dal DL Rilancio ... “

E, di seguito, ribadendo il ruolo strategico ricoperto dai professionisti in merito alla filiera delle asseverazioni/attestazioni:

“.... Assistiamo sempre più di frequente alla situazione in cui tecnici non qualificati propongono la propria consulenza senza possedere le certificazioni necessarie con conseguenze irreparabili sia sui risultati dell’intervento che sulla possibilità di perdere il beneficio....”

Qual è la novità? Non solo quanto dichiarato è stato continuamente affermato in tutti gli incontri avuti ma è alla base della deontologia di un’associazione autorevole come ANCE e di ogni professionista che si rispetti. In altri contesti più sereni e collaborativi quanto dichiarato avrebbe avuto manifestazioni di solidarietà da parte di un Ordine Professionale. Ed invece no. ll Presidente Pucillo - rimarcano gli ingegneri dello sportello Ance di Benevento, probabilmente ignorando la genesi dell’iniziativa in uno con la consecutio stessa dell’intervista, dichiara: “Dalle pagine di un giornale on line si apprende un appello ad affidarsi a professionisti di comprovata professionalità per la presentazione di pratiche su eco e sisma bonus, citando anche 4 nominativi di professionisti iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento.”

Ma “l’appello” è stato fatto dal Presidente dell’ANCE per salvaguardare tutti quelli che vorranno procedere in queste misure - Il presidente Ferraro merita tutto l’appoggio

possibile che una classe dirigente deve poter offrire.

E’ una colpa essere partiti per primi rispetto allo studio di una normativa che può essere generatrice di ricchezza per il territorio? E’ una colpa avere organizzato uno sportello di consulenza in grado di confrontarsi con realtà regionali e nazionali? Troppo banale la risposta ed è fin troppo strano che il presidente dell’Ordine invece di applaudire e offrire altrettanta collaborazione di alto profilo, inizia una battaglia di retroguardia. E il Presidente Pucillo continua affermando: “L’Ordine degli Ingegneri, nel ruolo di garanzia per i cittadini e di tutta la categoria degli iscritti ha il dovere di precisare che non sono ancora vigenti norme attuative di cui si vorrebbe vantare la comprovata conoscenza e esperienza.”

Ma davvero? Di norme attuative ve ne sono dal lontano 2007 ( D.M. 19.02.2007) e meraviglia che il presidente dell’Ordine non abbia fatto una minima istruttoria. Quanto dichiarato non corrisponde a quanto sempre affermato dal nostro Sportello. Bastava andare sul sito ANCE per ascoltare la conferenza tenutasi in data 9 maggio, nella quale il presidente Ferraro e i consulenti dello Sportello hanno attenzionato più volte la problematica delle norme attuative esistenti ed in corso di redazione da parte dell’Agenzia delle Entrate (e dell’ENEA) rispondendo a tutte le domande secondo il dettato etico della mera conoscenza dei fatti.

Infine il Presidente Pucillo ha affermato: in primis invita tutti gli interessati ad “avvalersi degli Ordini e Collegi professionali per avere certezza dei titoli e competenza. Ogni altra iniziativa è mera pubblicità”. ...ed in data 4 Luglio invita gli iscritti, alla formazione di un nucleo di consulenti SISMA ECO Bonus presso l’ordine per fornire le dovute informazioni ai soggetti interessati anche in merito alla consulenza fiscale. Evviva! il modello e’ vincente! La migliore risposta alla “mera pubblicità” è l’esistenza dello sportello ANCE che, sempre con spirito collaborativo - concludono Uccelli, De Cicco, Maiorani e Cocchiaro -, resterà al servizio del territorio in uno con la conferma dei titoli e delle riconosciute competenze”.