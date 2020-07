Dramma lavoro per gli operai Samte - VIDEO Lavoratori e sindacati chiedono chiarezza e interventi urgenti

Il dramma lavoro degli operai della Samte registra ancora una posizione di stasi che sembra impossibile da sbloccare. I lavoratori e i rappresentanti sindacali continuano a reiterare le richieste di una soluzione della vertenza che, ormai da due anni, cioè da quando l'incendio dello Stir di Casalduni ha compromesso la funzionalità della struttura, tiene tutti col fiato sospeso.

Ieri ennesimo vertice in prefettura ma è tutto rimandato. Qualche novità potrebbe arrivare domani dal Consiglio provinciale (che si riunirà alle 11) e dalla seduta del Consiglio d’Ambito (fissata alle 18). Il Consiglio Provinciale discuterà della vertenza rifiuti, avviando una prospettiva di programmazione della gestione del ciclo rifiuti a tutto tondo finalizzata anche a cancellare l’ipotesi che il Sannio e Benevento, in particolare, divengano ricettacolo di rifiuti regionali e polo di attrazione di una impiantistica sovradimensionata proprio a causa della carente programmazione politico-programmatica.

La Provincia ha avanzato l'ipotesi che la Samte diventi società in house dell'ente d'ambito.