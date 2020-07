Burattini in piazza Santa Sofia... tanto per gioco Dalle 19, venerdì, sabato e domenica

L'assessora all'Istruzione e alla Cultura, Rossella Del Prete, esprime particolare soddisfazione per il successo che sta riscuotendo l'iniziativa “Burattini in piazza… e tanto di cappello”, spettacolo di burattini in strada proposto dall'associazione “Tanto per gioco onlus” con il patrocinio e la collaborazione dell’assessorato alla Cultura del Comune di Benevento.

“L’inizio degli spettacoli di venerdì, sabato e domenica prossimi – spiega l’assessora Del Prete – è stato programmato alle ore 19 nella piazza antistante la Chiesa di S. Sofia. Al termine delle rappresentazioni i piccoli spettatori saranno invitati a dare un simbolico e volontario contributo a cappello che ha un preciso valore educativo: l'arte è fatta da professionisti che svolgono con competenza e passione il proprio lavoro e per sopravvivere ha bisogno di essere sostenuta. Un messaggio importante, dunque, che consentirà anche ai più piccoli di comprendere che senza un sostegno l'arte teatrale dei burattini non sarebbe stata in grado di “resistere”, con la sua lunga storia 'ludico-

educativa', per oltre cinque secoli”.