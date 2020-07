Musei provinciali, ingresso gratuito fino al 31 luglio Nuovi orari anche per la biblioteca provinciale

Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha disposto per l’apertura gratuita al pubblico del Museo del Sannio e annesso Chiostro di Santa Sofia, del Museo Arcos, del Complesso di Sant’Ilario a Port’Aurea fino al 31/7/2020 con i seguenti orari: dalle ore 9 alle 19 per il Museo del Sannio e annesso Chiostro di Santa Sofia; e dalle ore 10 alle 18,30 per il Museo Arcos e Complesso di Sant’Ilario a Port’Aurea; da domani, inoltre, la Biblioteca Provinciale “Antonio Mellusi” sarà aperta, secondo l’ordinamento consueto, tutti i giorni feriali con i seguenti orari: - lunedì e venerdì: 8,30 - 13,00; - martedì, mercoledì, giovedì: 8,30 - 13,00 / 14,45 - 17,45.