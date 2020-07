Domani riparte il mercato rionale di via Bonazzi L'annuncio dell'Associazione Mercati Rionali Benevento

Da domani mattina riprende il mercatino rionale di via Bonazzi. Lo annuncia il presidente della costituenda “Associazione Mercati Rionali Benevento”, Antonio Caruso.

“Finalmente dopo il lockdown - spiega il presidente Caruso - riaprirà al pubblico il Mercatino di via Benedetto Bonazzi, da sempre molto frequentato dalla popolazione del Rione Libertà e non solo. Trascorso il periodo critico, siamo pronti a riprendere le nostre attività. Per l’occasione, rivolgo un accorato appello ai cittadini e ai residenti della zona, innanzitutto invitandoli a presenziare e a visitare gli stand e le bancarelle, e poi chiedendo loro di evitare di parcheggiare le proprie autovetture e i propri motocicli sulla strada che ospiterà il mercatino, onde evitare spiacevoli sorprese come multe o la rimozione delle autovetture da parte della Polizia Municipale. Cerchiamo di ricominciare in maniera graduale, e con tutte le prescrizioni di sicurezza in materia sanitaria, con il nostro lavoro”.