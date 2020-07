Benevento in tour virtuale per promuovere tipicità e turismo L'iniziativa annunciata dal delegato al Turismo del Comune Antonio Puzio

“Un incontro positivo quello che si è svolto lo scorso 7 luglio a Palazzo Mosti, su mia iniziativa, con lo scopo di confrontarsi con professionisti e specialisti del settore sulla creazione di un piano strategico per promuovere la tipicità e il turismo del nostro territorio".

Così Antonio Puzio, delegato al Turismo, all’Artigianato e alle Politiche Giovanili dal Comune di Benevento.

" “Benevento in tour virtuale”, questo il nome del progetto, già esistente, che prevede la realizzazione di una piattaforma con la quale simulare un percorso lungo i luoghi d’interesse principali della città, scegliendo tra immagini storiche o attuali, video, tour in 3D nei pressi del monumento selezionato con possibilità di ingrandirne i dettagli e ascoltare un’audioguida che descriva l’oggetto selezionato. Molti gli spunti e le idee migliorative suggeriti durante l’incontro: Donato Scarinzi, rappresentante del CLAAI e della Camera di Commercio, ha proposto di esaltare le eccellenze del territorio con l’ausilio delle Associazioni perché segnalino quali siano i siti più appetibili da vari punti di vista. Il Prof. Marotta, vice Rettore dell’Università degli Studi del Sannio, ha suggerito di partire dal censimento dei prodotti fruibili, della gestione dei siti turistici e abituare i cittadini beneventani al turismo, all’ospitalità. Pino Petito, della Proloco Samnium, ha sottolineato la necessità di porre attenzione ai contenuti della piattaforma, per evitare problematiche legate alla sua ottimale fruizione. Il delegato di Confartigianato Benevento, Vincenzo Lombardi, ha consigliato di puntare sul settore dell’enogastronomia, fiore all’occhiello del nostro territorio. Vincenzo Pepe di Confindustria, insieme a Maurizio Vetrone di Guide Turistiche Italiane, ricordando anche il momento favorevole della promozione in Serie A del Benevento Calcio, ha proposto di mostrare la tipicità del territorio Sannita, la genuinità dei prodotti locali. Per il prof. Marotta sarebbe opportuno pensare a un pacchetto completo di servizi, mentre Renzo Mazzeo delle UNPLI di Benevento, Comitato Provinciale ha rinnovato la messa a disposizione delle risorse dell’associazione, creando uno stand informativo e di degustazione di prodotti tipici nell’antistadio per i tifosi delle squadre avversarie, con la collaborazione di associazioni ed enti locali. Ampia e interessante, quindi, la serie di proposte e idee innovative scaturite durante l’incontro. Abbiamo così deciso di riaggiornarci in breve periodo per ridiscutere i vari suggerimenti, e valutarne la fattibilità”.