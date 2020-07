Guasto improvviso, sei comuni a rischio stop idrico Castelpoto, Foglianise, Paupisi, Tocco Caudio, Torrecuso e Vitulano i comuni interessati

Gesesa comunica circa la possibile interruzione idrica per un guasto improvviso su una condotta principale si potrà verificare, nel corso della giornata discontinuità nell’erogazione del servizio idrico nei seguenti comuni: Castelpoto, Foglianise, Paupisi, Tocco Caudio, Torrecuso e Vitulano.

Secondo le prime informazioni una grossa perdita ha interessato la condotta principale che attraversa e serve i territori sopra elencati. Una situazione in continuo aggiornamento e al centro del lavoro tecnico della Gesesa.

L'interruzione idrica non è ancora certa ma l'azienda ha comunque voluto allertare gli utenti per possibili disservizi.