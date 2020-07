Vigili del fuoco Aib presso il 'comando provinciale' Il Conapo: soddisfazione per l'interessamento del comandante provinciale dei vigili del fuoco

Arriva l’ok dalla direzione regionale campania per la dislocazione del personale impegnato per l’imminente campagna aib presso la sede centrale di contrada capodimonte.

Il Conapo esprime grande soddisfazione per la risoluzione di questa problematica.

“Soddisfazione – specifica - per le iniziative prese dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Benevento in merito alla risoluzione delle criticità logistiche/strutturali del Distaccamento di Bonea” come evidenziato dal segretario provinciale del Sindacato Autonomo Conapo Vigili del Fuoco di Benevento.

“Siamo certi di aver agito per il meglio – conclude Livio Cavuoto - e siamo convinti di aver la coscienza morale di aver fatto il giusto”.