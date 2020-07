La denuncia di un abitante di Capodimonte: autobus inesistenti "Il quartiere è nel degrado. Siamo abbandonati"

La mancanza di servizi, l'impoverimento di strutture di un intero quartiere. Li denuncia un cittadino che abita al quartiere Capodimonte "dove - scrive - fino a qualche anno fa, come oggi, non c'era praticamente nulla. Servizi, farmacie, studi medici, biblioteche, ludoteche, supermercati niente, niente di niente, l'unica cosa possibile era quella di evadere, andare oltre, per le vie del centro e soddisfare i bisogni sacrosanti di ogni essere umano. Ebbene, da quando il nostro amato sindaco Mastella ha appaltato il servizio di trasporto alla Trotta bus, neanche questo è piu possibile perché gli autobus praticamente non ci sono più. È inutile attendere sotto il sole cocente di luglio per poi farsela comunque a piedi. Eppure il comune di Benevento, e quindi i cittadini beneventani, pagano alla Trotta oltre cinque milioni all'anno per il trasporto pubblico locale e la gestione dei parcheggi (contributi comunali e regionali oltre incasso parcheggi), praticamente un importo maggiore a quello percepito dalla Amts e che comunque garantiva tutte le linee (gli autobus passavano!). Purtroppo, c'è da evidenziare, una gestione cinica da parte della ditta Trotta ed arrogante da parte dell'amministrazione comunale che non recepisce più le lamentele calpestando addirittura il diritto alla mobilità lasciando gli abitanti dei quartieri periferici come Capodimonte nel degrado assoluto!".