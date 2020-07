Avvocato Cicchiello presidente Osservatorio diritto famiglia Nuove cariche per Sezione di Benevento. Avvocatessa Megna designata segretaria, Santoro tesoriere

Si è riunito negli ultimi giorni l'Osservatorio di diritto di famiglia sezione di Benevento per procedere al rinnovo delle cariche e per programmare le prossime attività associative.

L'avvocata Maria Carmela Cicchiello è stata eletta presidente, subentrando all'avvocato Stefania Pavone, attuale presidente del Consiglio dell'ordine forense di Benevento. L'avvocato Giovanna Megna è stata invece nominata segretaria, mentre l'avvocatessa Marika Santoro designata tesoriere.

"Sono onorata dell'incarico e ringrazio i colleghi per la fiducia riposta nella mia persona - ha commentato l'avvocatessa Cicchiello - ringrazio anche l'avvocato Pavone che mi ha preceduta e che ha finora presieduto l'osservatorio con eccezionale perseveranza; mi impegnerò sin da subito per far crescere ulteriormente la nostra sezione territoriale, concentrando gli sforzi sull'organizzazione di eventi formativi sul diritto di famiglia ed eventi di sensibilizzazione, delle tematiche familiari più dibattute, che coinvolgano anche i non addetti ai lavori. Sono molto felice che in questo percorso sarò accompagnata da colleghi che stimo professionalmente e che hanno mostrato un grande interesse ed entusiasmo nel programmare le future attività. Spero – conclude la neo presidente - che l'osservatorio riesca a coagulare ancora di più le energie di colleghi cultori della materia del nostro foro e sia uno strumento di scambio di saperi con i colleghi degli altri fori”.

“In un momento di grave emergenza – ha invece commentato l'avvocato Megna, segretario dell'Osservatorio - il ruolo degli avvocati di famiglia assume ancor di più una forte valenza sociale. L’associazionismo professionale è un sostegno importante, un tavolo di studio e confronto permanente, su questioni sempre più centrali e critiche che investono le famiglie del nostro Paese".