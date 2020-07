Covid: riapre Villa Margherita. Revocato blocco ricoveri Brizioli: "Grazie al personale che ha continuato a lavorare pur in una situazione drammatica"

Riapre Villa Margherita.

E' arrivata stamane la comunicazione ufficiale da parte dell'ASL di Benevento che, a seguito di sopralluogo ispettivo eseguito dall'apposita Commissione, ha revocato il provvedimento di sospensione dei ricoveri che risaliva allo scorso mese di marzo.

"Abbiamo presentato all'ASL - dice Enrico Brizioli, AD della rete nazionale di strutture "Santo Stefano Riabilitazione", di cui Villa Margherita fa parte - un piano di riapertura che fa tesoro delle conoscenze aggiornate e di tutta l’esperienza maturata in questi ultimi mesi dai nostri operatori. E ora che la ASL ha approvato il piano per poter riprendere l’attività siamo davvero pronti per tornare a fare quello che è la nostra attività, per la quale da decenni la Clinica è un punto di riferimento nel territorio: riabilitare".

Non mancheranno novità in termini di servizi e prestazioni da erogare.

"La ripartenza di Villa Margherita sarà all'insegna dell'introduzione graduale di nuove linee di attività in aree nelle quali le strutture "Santo Stefano Riabilitazione" hanno una grande esperienza: trattamento delle gravi cerebrolesioni (Santo Stefano è primo in Italia per casi gestiti), tattamento degli stati di coma, trattamento riablitativo del morbo di Parkinson (per il quale la struttura gemella Villa Margherita di Arcugnano, in provincia di Vicenza, è stata appena riconosciuta come polo di eccellenza nella rete internazionale della "Fresco Parkinson Foundation"), nuove tecnologie robotiche e programmi di teleriabilitazione.

"Dunque crescerà ulteriormente il legame della Clinica con la nostra rete “Santo Stefano Riabilitazione”, che rappresenta uno dei maggiori Gruppi di riabilitazione in Europa, opera in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, con circa 2.000 posti letto e con centri di riabilitazione dislocati in 7 regioni italiane".

"Prima di tuffarci a testa bassa e con grandissime motivazioni in questa nuova ripartenza - conclude Brizioli - rinnoviamo il nostro grande ringraziamento al personale che ha continuato a lavorare senza pause nella situazione drammatica vissuta da Villa Margherita nei mesi scorsi".