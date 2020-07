Oms: "Benevento sola provincia d'Italia totalmente covid free" Dai dati del Ministero risulta che il Sannio è sola provincia covid free, ma c'è un piccolo giallo

Benevento è l'unica provincia italiana covid free secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo ha segnalato anche Luca Fusaro: dottore magistrale in Economia Applicata ed esperto analista di dati: la provincia di Catanzaro, che era un altro territorio covid free, ha fatto registrare un nuovo contagio e dunque soltanto il Sannio resta “pulito” per l'Organizzazione mondiale della Sanità.

C'è un piccolo “giallo” però: secondo Fusaro e i dati ufficiali di Protezione Civile e Ministero della Salute, la provincia di Benevento sarebbe covid free dal primo luglio, dopo, cioè che si è verificato l'ultimo contagio, lo scorso 2 giugno.

Un conteggio che però era stato interrotto dal caso positivo segnalato dal San Pio lo scorso 20 giugno, quando cioè un paziente arrivato in pronto soccorso per problemi di altra natura e bisognoso di cure di tipo neurochirurgico aveva dato esito positivo al terzo tampone per verificare la presenza di covid: in base alla positività del 20 giugno il Sannio diverrebbe covid free tra cinque giorni, il 18 luglio.

Il caso in questione però non viene segnalato tra i dati ufficiali, e dunque, per le autorità sanitarie italiane e mondiali Benevento è un territorio completamente covid free.