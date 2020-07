Nasce Delight, figlia di due richiedenti asilo: "Grande gioia" Una bellissima bimba. Il sindaco: "Evento storico, grande valore per la nostra comunità"

Una bella notizia, in una giornata caratterizzata da dati di tutt'altro tenore dal punto di vista demografico.

In un Sannio che si spopola, in un Fortore che viaggia fortissimo verso la desertificazione nasce una bimba, figlia di ospiti dello Sprar locale.



Nella mattinata di Domenicainfatti presso l'ospedale Fatebene Fratelli di Benevento è nata Delight Egbadon, una bellissima bambina di 3 chili e 900 grammi, figlia di Blessing e Gilbert.

"Un vero e proprio evento storico per la comunità di Montefalcone perchè Delight è la prima bambina a venire al mondo, i cui genitori sono ospiti dello Sprar.

Tutta la Comunità di Montefalcone di Val Fortore e la Cooperativa Sociale Ametista - che dal 2018 gestiscono lo Sprar - sono felici per il lieto evento e colgono l'occasione per elogiare l'esperienza sociale/solidale che vede le famiglie vivere le opportunità che il Progetto SPRAR offre: scuola, formazione professionale e tirocini per l'inserimento lavorativo".

Il Sindaco di Montefalcone Michele Leonardo SACCHETTI, nel dare il benvenuto a Delight, ha dichiarato:

"La nascita di Delight, inoltre, dimostra che tali esperienze d'integrazione rappresentano un valore per le piccole comunità che nell'entroterra campano, come in tutte le Aree Interne, tendono allo spopolamento e all'emigrazione.

Ancora pieni di gioia per la nascita ringraziamo tutta la comunità di Montefalcone per aver sempre dato, anche in passato, esempio di accoglienza e solidarietà".