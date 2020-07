Solidarietà per il S. Pio, donati 4 ventilatori polmonari Lotta al Covid, oggi la consegna delle attrezzature. Ferrante: 28 posti per terapia intensiva

“Questa giornata rappresenta la nuova tappa di un percorso di solidarietà e impegno per la comunità di Benevento, partita con la pandemia e di cui il sindaco Mastella è stato promotore".

Così il direttore generale dell'ospedale Rummo, Mario Ferrante alla cerimonia di consegna di quattro ventilatori polmonari donati da una cordata di benefattori, capeggiata e coordinata da Mastella, e per il tramite della Misericordia di Benevento.

“Continueremo a tenere alta la guardia contro il virus – ha proseguito Ferrante – abbiamo attuato un potenziamento della terapia intensiva con 28 nuovi posti, 24 per l'ospedale di Benevento e 4 per quello di Sant'Agata de' Goti.

Siamo una delle province che meglio hanno superato l'emergenza, ultimi per mortalità e contagi tra i sanitari”.

“Si tratta di apparecchiature altamente performanti che permetteranno di aiutare chi necessita di assistenza ventilatoria” ha spiegato Giampaolo Catalano, ingegnere biomedico dell'ospedale San Pio.

Poi il sindaco Mastella: “Dobbiamo attrezzarci e non abbassare la guardia per essere pronti nel caso di una recrudescenza del virus nel prossimo autunno. Non si può scegliere a chi salvare la vita quindi proseguiremo in questa azione per permettere che tutti abbiamo una possibilità”.

Poi Mastella si è concentrato sulla donazione: “Si tratta di un'iniziativa privata realizzata con il contributo di banche e imprenditori che attraverso donazioni per una somma di

120 mila euro ha permesso l'acquisto dei ventilatori grazie al tramite della Misericordia”.

Anche Mastella ha partecipato alla raccolta fondi insieme alla Banca Nazionale del Lavoro, alla Banca Popolare Pugliese, al pastificio Rummo, la Moccia Irme, Minieri e Strega Alberti.

“Un impegno che dimostrare la nostra essenza di banca del territorio” ha detto Michele Manzo, direttore della filiale beneventana della Banca popolare pugliese.

Ha parlato della necessità di impegnarsi per gli altri, invece, Paolo Mazzotto, presidente nazionale della Fondazione Bnl.