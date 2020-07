Noi Campani: "Chiesto a De Luca programma per Benevento" Chiusolo e Parisi: "Indispensabile un piano per il Sannio nel programma elettorale di De Luca"

“Abbiamo chiesto al Presidente della Regione Vincenzo De Luca una strategica concertazione sul programma per la provincia di Benevento”. Così il segretario e il presidente provinciale di Noi Campani, Molly Chiusolo e Domenico Parisi, dopo aver discusso ieri, a margine della manifestazione di Pago Veiano, di alcuni temi strategici con il governatore. “Dall’edilizia abitativa all’ambiente, dal lavoro alla sanità, dalle politiche agricole alle attività produttive, dall’innovazione tecnologica alle infrastrutture, è indispensabile confrontarsi per varare un Piano per il Sannio che faccia parte integrante del programma elettorale del presidente De Luca”, aggiungono Chiusolo e Parisi. “Non siamo per il libro dei sogni, ma al Presidente De Luca abbiamo sollecitato uno sforzo maggiore per le aree interne e per il Sannio in particolare. Così come ha affermato il Presidente della Regione, “con il congestionamento della fascia metropolitana e costiera le aree interne dovranno assumere un ruolo da protagonista per lo sviluppo” e il Sannio si candida ad uno spazio strategico in queste nuove politiche”, concludono i responsabili provinciali di Noi Campani.