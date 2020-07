Turismo nelle aree interne tra buon cibo e borghi da scoprire Torna oggi alle 13 sul canale 696 Ottochannel l'appuntamento con Campania 4.0

Non solo buon cibo, ma anche e soprattutto un percorso esperienziale tra borghi da riscoprire ed eccellenze del territorio. Parte da qui il turismo nelle aree interne. Un settore che questa estate fa registrare numeri importanti a partire dai tanti sold out avuti registrati negli agriturismi sin dai primi giorni di riapertura dopo il lockdown in tutte le province campane.

Oggi con Campania 4.0 in onda sull'emittente televisiva Ottochannel viaggio alla scoperta del cosiddetto 'turismo a Km zero'. Si parte da Sant'Agata de' Goti, nel Sannio, presso l'azienda agrituristica 'La forcina'. Un percorso che parte dalla storia del suo proprietario, Giuseppe Esposito e dalla sua scelta di “napoletano doc” - come lui stesso ama definirsi - di lasciare la metropoli per trasferirsi in aperta campagna tra gli uliveti e le verdi colline sannite.

Poi attenzione ai dati e ai progetti per il futuro di questo settore con il direttore della Coldiretti di Benevento, Gerardo Dell'Orto e il presidente regionale di Terranostra, Manuel Lombardi. Infine spazio al gusto e ai sapori del territorio con le gustose ricetta della bravissima Tina.

L'appuntamento con Campania 4.0 è per oggi alle 13 sul canale 696

