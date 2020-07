Lavori al Teatro Comunale, tra dieci mesi su il sipario Oggi la cerimonia. Mastella: ora dobbiamo pensare alla gestione dopo la riapertura

Dieci mesi e poi su il sipario per restituire alla città il suo Teatro Comunale Vittorio Emmanuele. Questa mattina la cerimonia ufficiale di consegna dei lavori di manutenzione e restauro della struttura all’impresa Vitale Costruzioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata.

Il primo passo ufficiale per far tornare alla città il piccolo gioiello di fine ottocento che domina corso Garibaldi.

“Un giorno davvero importante” ha rimarcato il sindaco Clemente Mastella presente alla cerimonia con l'assessore ai lavori pubblici, Mario Pasquariello e la collega delegata alla Cultura, Rossella Del Prete.

Il primo cittadino ha ripercorso le difficoltà che hanno caratterizzato il percorso: dalla chiusura della struttura, nove anni fa, al recupero dei finanziamenti e fino al primo passo verso la restituzione.

E poi ha immaginato un'idea per la gestione: “Spero in una gestione affidata a professionisti locali in collegamento con realtà di respiro nazionale, spero si possa realizzare stagioni importai e per l'inaugurazione mi piacerebbe proporre dopo una prima serata eventi dedicati ai diversi quartieri”.

A dettagliare l'intervento che sarà effettuato, invece, Umberto Musco, Responsabile Provveditorato Opere Pubbliche Campania.

“I lavori riguarderanno sopratutto l'impiantistica: sistema elettrico, caldaie, condizionatori, vie di fuga e un adeguamento totale alle normative per la sicurezza con l'approvazione dei progetti sia dai Vigili del Fuoco che dalla Soprintendenza che vigilerà tutelando il bene storico. Nuova vita anche per gli infissi del teatro che saranno restaurati e conservati”.