Maltempo, scatta l'allerta meteo e idrogeologica Ordinanza del sindaco Mastella: vietato parcheggiare in prossimità degli alberi e ...

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, tenuto conto dei fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 14 alla mezzanotte di oggi venerdì 17 luglio, ha emanato un avviso alla cittadinanza dopo l'allerta meteo (gialla) in Alta Irpinia e Sannio con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensità. Secondo gli esperti sono previsti nell'entroterra della Campania possibili temporali caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi. Il bollettino diramato dalla protezione civile regionale parla anche di possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse. Per questi motivi il sindaco Mastella invita “di prestare la massima attenzione ai fenomeni temporaleschi caratterizzati da una incertezza previsionale£ ed ha disposto il divieto di sosta in prossimità degli alberi di alto fusto e di grondaie che potrebbero creare pericolo alle vetture in sosta ed al regolare traffico veicolare; agli Amministratori ed i proprietari di immobili di verificare e provvedere alla verifica degli alberi, delle grondaie, dei tetti e/o terrazzi di copertura, al fine di scongiurare pericoli per i pedoni e di sovraccarico delle strutture; la massima attenzione alla circolazione stradale nel rispetto del nuovo codice della strada.