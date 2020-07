Agricoltura, Calabrese: "Sannio penalizzato" L'esponente di Forza Italia chiede maggiore sostegno per il settore

"Registriamo rammarico nel prendere atto di come un territorio a forte vocazione agricola, quale quello coincidente con la provincia di Benevento, sia stato fortemente penalizzato per quel che riguarda l'ammissione delle istanze ai benefici della Misura 4.1.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole". Così in una nota Pasquale Calabrese, responsabile del Dipartimento "Agricoltura" in seno al Coordinamento provinciale di Forza Italia Benevento.

"Ben 186 istanze - evidenzia Calabrese - corrispondenti a poco meno della metà di quelle complessivamente inoltrate, sono state considerate non ammissibili ad esito della seconda e definitiva istruttoria posta in essere dalla Regione Campania. È un dato che merita di essere analizzato e approfondito. Ciò soprattutto se rapportiamo questi numeri a quelli delle altre province. Basti pensare - continua il dirigente forzista - come appena 17 domande elevate dalla provincia napoletana siano state considerate non ammissibili". Ed in merito, Calabrese commenta: "Si parla tanto delle possibilità da riconoscere all'entroterra, all'agricoltura come volano di sviluppo di queste aree.

Rimaniamo pertanto sorpresi da una così estesa bocciatura ed invitiamo i sindacati, i patronati operanti nel settore ad approfondire le motivazioni che hanno portato ad una così significativa penalizzazione".