I fotografi sanniti illuminano l'Arco di Traiano "#iolavoroconlafotografia" il 21 luglio il flashmob

Il gruppo dei fotografi e videografi professionisti di Benevento, quale associazione di fotografi professionisti, comunica la propria partecipazione alla campagna di sensibilizzazione a favore del Diritto d'Autore indetta da Tau Visual con il flash mob per il prossimo 21 luglio. Invita alla partecipazione pertanto i colleghi di Benevento e provincia in Via Traiano a partecipare dalle 22:00 alle 22:15.

"Questa iniziativa - spiegano - è rivolta non solo ai fotografi professionisti ma anche fotografi emergenti, tutti gli amanti della fotografia, ai Videomaker, registi e a tutti coloro che sono in qualche modo sensibili alla causa . Condividiamo con tutti la bellezza e l’importanza del linguaggio fotografico, e ricordiamo tre aspetti importanti alla base di questo mondo:

a) Le immagini trovate sul web non sono di tutti: hanno un autore a cui fare riferimento per l'utilizzo.

b) La categoria delle "semplici fotografie" rispetto alle "opere fotografiche" è anacronistica e quindi da eliminare.

c) La fotografia è una professione e il lavoro di chi produce immagini (fisse o in movimento) deve essere riconosciuto. La visibilità non è merce di scambio.

La campagna è aperta a chiunque produca una fotografia, statica o in movimento: fotografi, fotoamatori, videografi, registi, etc.; il diritto d'autore vale per tutti.

Punto di ritrovo: Via Traiano (di fronte l’arco di Traiano)".